30.06.2024, 11:41
ФОТО и ВИДЕО | Чемпионат Эстонии по легкой атлетике: Мяги установил рекорд сезона, Энок набрала 6000 очков, а Роослехт - 8000 очков
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье на стадионе „Кадриорг“ в Таллинне продолжился чемпионат Эстонии по легкой атлетике. Если вы хотите посмотреть трансляцию в записи, то нужно оформить подписку.
В беге на 400 метров с барьерами Расмус Мяги установил новый рекорд сезона и победил, преодолев дистанцию за 48,09. Предыдущий рекорд был 48,13 в финале чемпионата Европы в Риме.
Уже заказано?