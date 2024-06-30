„Фактически все луга заражены этим вирусом“. У наших южных соседей распространяется чума свиней
В Латвии, на фермах в Валмиерском крае, менее чем за неделю обнаружена вторая вспышка африканской чумы среди домашних свиней, пишет издание Lsm.lv.
„Возможно, люди думают — десять лет была чума, десять лет я держал свиней, и ничего не было — значит, я все делаю правильно. Но нужно учитывать, что сейчас в этой округе очень много кабанов, и многие из них больны, их находили мертвыми. Фактически все луга заражены этим вирусом. Его очень легко принести домой“, - говорит начальник Северо-Видземского управления Продоволственно-ветеринарной службы Марцис Улманис.
В прошлом году вирус был обнаружен у 1002 диких кабанов, а в первой половине этого года — уже более чем у шестисот. В Продовольственно-ветеринарной службе Латвии готовы к новым вспышкам.
„Каждый день мы призываем людей быть осторожными, соблюдать меры биобезопасности. Теперь люди снова понимают и помнят, что это существует. К сожалению, мы от этого не застрахованы“, - признал Марцис Улманис.
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