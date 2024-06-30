Новости Эстонии
30.06.2024, 08:25

В Пыхья-Таллинне будут проходить бесплатные детские утренники

 
Aфиша мероприятия
Aфиша мероприятия
ФОТО: Управа Пыхья-Таллинна

Управа Пыхья-Таллинна проводит в течение всего июля бесплатные детские утренники, которые будут проходить по средам в 11 часов.

„Герои известных мультфильмов и сказок приглашают детей поиграть в каждую июльскую среду в 11 часов. Всего состоится 5 утренников в различных парках района“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.

Программа детских утренников в Пыхья-Таллинне:

  • 03.07 Двор общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13)

  • 10.07 Прибрежный парк на Штромке (у игровой площадки-паутины)

  • 17.07 Кладбищенский парк Каламая

  • 24.07 Двор общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13)

  • 31.07 Кладбищенский парк Каламая

Информация о мероприятии - на Facebook.

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