В Пыхья-Таллинне будут проходить бесплатные детские утренники
Управа Пыхья-Таллинна проводит в течение всего июля бесплатные детские утренники, которые будут проходить по средам в 11 часов.
„Герои известных мультфильмов и сказок приглашают детей поиграть в каждую июльскую среду в 11 часов. Всего состоится 5 утренников в различных парках района“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.
Программа детских утренников в Пыхья-Таллинне:
03.07 Двор общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13)
10.07 Прибрежный парк на Штромке (у игровой площадки-паутины)
17.07 Кладбищенский парк Каламая
24.07 Двор общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13)
31.07 Кладбищенский парк Каламая
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