ФОТО | В результате российского удара по Вольнянску в Запорожской области погибло 7 человек, включая двоих детей

Число пострадавших возросло до 18, передает „Радио Свобода“.

По словам Фёдорова, повреждения получил объект критической инфраструктуры, а также магазин и жилые дома. Глава администрации отметил, что удар был нанесён по территории, где нет никаких военных объектов. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото последствий обстрела.

Российские военные сообщения об ударе по Вольнянску не комментировали. В сообщении Минобороны России говорится об ударе по другому населённому пункту в Запорожской области - селе Украинка. Утверждается, что там ракетный удар был нанесён „по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ“.

В Донецкой области в результате обстрелов в субботу погибли четыре мирных жителя.

Вольнянск расположен к северо-востоку от Запорожья, в десятках километров от линии фронта. Город в ходе войны несколько раз подвергался ракетным ударам, в ноябре 2022 года в результате одного из них погибли 10 человек – жители одного дома.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.