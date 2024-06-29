СЕГОДНЯ | Плей-офф Евро-2024: Германия сыграет с Данией

Германия начала турнир с двух побед - разгромила Шотландию со счетом 5:1 и обыграла Венгрию со счетом 2:0 - но в последнем туре оказалась на грани поражения в матче со Швейцарией. Однако гол Никласа Фюллькруга в компенсированное ко второму тайму время принес немцам ничью (1:1), которая позволила выйти в плей-офф с первого места.

Дания выступала в группе C, где сыграла вничью со Словенией, Англией и Сербией - и заняла в своей группе второе место после Англии.

Вчера стало известно, что датский полузащитник Кристиан Эриксен был вынужден пропустить пятничную тренировку из-за проблем с желудком. Однако главный тренер Каспер Юльманн выразил надежду, что его звездный игрок сможет сыграть против Германии.

Мортен Юльманн, получивший две желтые карточки на групповом этапе, пропустит игру с Германией.

Немецкой команде придется заменить Джонатана Та, который выходил в стартовом составе во всех матчах групповой стадии, в центре защиты из-за перебора желтых карточек. Его заменит Нико Шлоттербек из дортмундской „Боруссии“. Другой центральный защитник Антонио Рюдигер пропустил несколько тренировок из-за травмы ноги, но к игре должен быть готов.

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