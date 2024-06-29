ЧП и криминал
29.06.2024, 18:49

В Таллиннской квартире женщина угрожала ножом. Полиции пришлось применить слезоточивый газ

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Сегодня около 11 часов в полицию поступило тревожное сообщение из квартиры в центре Таллинна, где 34-летняя женщина угрожала ножом. Она опасна как для себя, так и для своих близких, сообщили по телефону.

Полиция отреагировала на сообщение большими силами. К моменту прибытия полицейских на место родственники уже покинули квартиру, то есть женщина находилась в квартире одна.

Представитель PPA сообщил, что, когда приехавшие на вызов сотрудники вошли в квартиру, женщина вела себя агрессивно и не желала сотрудничать с полицией. „Поскольку были основания полагать, что женщина могла представлять для себя опасность, полиция решила применить против нее газ. Полицейские взяли женщину под свой контроль и передали ее в машину скорой помощи для медицинского осмотра“, - сказали в Департаменте полиции и погранохраны.

Точные обстоятельства происшествия уточняются.

RusDelfi
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