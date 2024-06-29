В Таллиннской квартире женщина угрожала ножом. Полиции пришлось применить слезоточивый газ

Полиция отреагировала на сообщение большими силами. К моменту прибытия полицейских на место родственники уже покинули квартиру, то есть женщина находилась в квартире одна.

Представитель PPA сообщил, что, когда приехавшие на вызов сотрудники вошли в квартиру, женщина вела себя агрессивно и не желала сотрудничать с полицией. „Поскольку были основания полагать, что женщина могла представлять для себя опасность, полиция решила применить против нее газ. Полицейские взяли женщину под свой контроль и передали ее в машину скорой помощи для медицинского осмотра“, - сказали в Департаменте полиции и погранохраны.