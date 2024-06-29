ВИДЕО | Плей-офф Евро-2024: Швейцария сенсационно обыграла действующих чемпионов и вышла в четвертьфинал

На 37-й минуте Варгаса отдал пас на набежавшего Фройлера, который сначала принял мяч, а вторым касанием отправил мяч в ворота.

Второй тайм начался для итальянцев катастрофически. Уже на первой секунде второго тайма швейцарцы удвоили свое преимущество. Рубен Варгас красивым ударом отправил мяч в девятку.

Италия так и не смогла оказать давление на ворота соперника. Однако итальянцы дважды попали в штангу. На 52-й минуте мяч от головы швейцарца едва не залетел в ворота Яна Зоммера, а на 74-й минуте в ворота не попал Джанлука Скамакка.

О слабости Италии говорит и тот факт, что за все время игры команде удалось нанести лишь один удар в створ.

Соперник Швейцарии на следующей стадии определится в паре Англия – Словакия.

Сборная Италии стала победителем Евро-2020, который проходил в 2021 году. Таким образом, итальянцы не смогли защитить титул.

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