СЕГОДНЯ | Плей-офф Евро-2024: действующий чемпион — Италия сыграет с удивительной Швейцарией

Италия плохо сыграла на групповом этапе и с трудом вышла в плей-офф. Итальянцы обыграли Албанию со счетом 2:1, проиграли Испании со счетом 0:1 и сыграли вничью с Хорватией со счетом 1:1 благодаря голу Маттиа Дзакканьи на последней минуте. Однако всего четыре очка позволили Италии занять второе место после Испании, а Хорватия ограничилась двумя очками.

Швейцария, напротив, показала хорошую игру и вышла из группы А в плей-офф, заняв второе место после Германии. Швейцарцы обыграли Венгрию со счетом 3:1 и сыграли вничью с Шотландией (1:1) и Германией (1:1). Немцы вырвали ничью, забив в компенсированное ко второму тайму время.

Риккардо Калафьори (Италия) и Сильван Видмер (Швейцария) не смогут сыграть сегодня из-за перебора желтых карточек.

Эти же команды встречались на последнем чемпионате Европы, где Италия на групповом этапе выиграла 3:0.

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