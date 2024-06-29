ФОТО | Партия реформ: Кристен Михал - кандидат в премьер-министры

Нынешний премьер Кая Каллас переходит на работу в Брюссель в качестве верховного представителя европейской дипломатии. Ей необходимо будет покинуть кресло премьер-министра и лидера Партии реформ. Главный кандидат на замену - нынешний министр климата Кристен Михал. Он подтвердил, что готов возглавить правительство. Его главный конкурент - министр обороны Ханно Певкур - заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

Как считает член правления Партии реформ Марис Лаури, Кристен Михал достоин того, чтобы стать председателем партии. „Человек должен сам испытывать желание возглавить партию и ощущать, что справится с этой задачей“, - сказала она.

Поддерживает кандидатуру Михала и Юрген Лиги. „Как руководитель он обладает большим организаторским и политическим опытом, что в наши дни большой дефицит. Конечно, новый человек всегда вступает на неизведанную территорию, и эта должность сопряжена с рисками“, - сказал Лиги.

После собрания правление партии подтвердило, что Кристен Михал станет следующим премьер-министром Эстонии.