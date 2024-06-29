Другие виды
29.06.2024, 11:04

СЕГОДНЯ на DELFI TV | В Кадриорге стартует чемпионат Эстонии по легкой атлетике, где выступят сильнейшие спортсмены страны

 
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В субботу и воскресенье на стадионе „Кадриорг“ в Таллинне состоится чемпионат Эстонии по легкой атлетике. Если вы хотите посмотреть прямую трансляцию, то нужно оформить подписку.

На чемпионате Эстонии выступят новоиспеченный чемпион Европы Йоханнес Эрм, Расмус Мяги, Элизабет Пихела, Марлен Мулла, Карл Эрик Назаров, Ристо Лиллеметс, Гедли Туги и Пиппи Лотта Энок. В субботу соревнования начнутся в 15.15, а в воскресенье в 14.15.

Расмус Мяги, занявший четвертое место в беге на 400 м с барьерами на чемпионате Европы, выступит в беге на 400 м без барьеров, но не исключено, что в воскресенье он примет участие и в беге на 400 м с барьерами. Йоханнес Эрм, чемпион Европы в десятиборье, будет выступать в метании диска.

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