29.06.2024, 11:04
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | В Кадриорге стартовал чемпионат Эстонии по легкой атлетике, где выступят сильнейшие спортсмены страны
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу и воскресенье на стадионе „Кадриорг“ в Таллинне состоится чемпионат Эстонии по легкой атлетике. Если вы хотите посмотреть прямую трансляцию, то нужно оформить подписку.
В десятиборье ожидаемое медальное трио стартовало нормально. В беге на 100 метров Расмус Роослехт и Кристьян Розенберг преодолели дистанцию за 10,93, а Ристо Лиллеметс - 10,95. Роослехт уступает своему личному рекорду (8010) 16 очков, Розенберг (8299) - 50 очков, а Лиллеметс выигрывает у своего личного рекорда (8156) 7 очков.
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