Другие виды
29.06.2024, 11:04

ФОТО и ВИДЕО | Чемпионата Эстонии по легкой атлетике: Мяги продемонстрировал хорошую форму, Роослехт на пути к личному рекорду

 
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В субботу и воскресенье на стадионе „Кадриорг“ в Таллинне состоится чемпионат Эстонии по легкой атлетике. Если вы хотите посмотреть прямую трансляцию, то нужно оформить подписку.

Расмус Мяги, набирающий форму к Олимпийским играм, выиграл забег на 400 метров со временем 45,51. Рекорд Эстонии 45,35, установленный в 2022 году, был совсем рядом. В воскресенье Мяги, скорее всего, выступит и в своем главном виде - беге на 400 метров с барьерами.

В десятиборье ожидаемое медальное трио стартовало нормально. В беге на 100 метров Расмус Роослехт и Кристьян Розенберг преодолели дистанцию за 10,93, а Ристо Лиллеметс - 10,95. Роослехт уступает своему личному рекорду (8010) 16 очков, Розенберг (8299) - 50 очков, а Лиллеметс выигрывает у своего личного рекорда (8156) 7 очков.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии