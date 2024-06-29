ФОТО и ВИДЕО | Чемпионата Эстонии по легкой атлетике: Мяги продемонстрировал хорошую форму, Роослехт на пути к личному рекорду

Расмус Мяги, набирающий форму к Олимпийским играм, выиграл забег на 400 метров со временем 45,51. Рекорд Эстонии 45,35, установленный в 2022 году, был совсем рядом. В воскресенье Мяги, скорее всего, выступит и в своем главном виде - беге на 400 метров с барьерами.