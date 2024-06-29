29.06.2024, 10:31
В системе Tallink технические неполадки: проблемы с регистрацией и бронированием
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня утром в системах Tallink произошел технический сбой. Регистрация и бронирование могут быть не работать.
„Сегодня утром у нас действительно произошел сбой в системах ИТ-партнера, что вызвало проблемы с регистрацией и бронированием“, — подтвердила менеджер по связям с общественностью Tallink Катри Линк.
„Персонал терминала Tallink работает с резервными системами и занимается оперативным разрешением ситуации. Системы уже частично восстановлены, работы по восстановлению систем будут продолжены“, - сообщила она Delfi в 10:15.
Tallink приносит извинения клиентам за причиненные неудобства.