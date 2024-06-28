28.06.2024, 21:39
Полиция просит помощи в поисках 76-летней Сирье и 83-летней Ээви
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках 76-летней Сирье и 83-летней Ээви, которые в пятницу днем, около 16:45, ушли из дома попечения Villa Alfred в поселке Пеэтри волости Ярва.
Сирье около 165 см ростом, она худощавого телосложения с короткими бело-седыми волосами. Вероятно, была одета в черные штаны и черный свитер.
Рост Ээви - около 165 см, она также худощавого телосложения, может носить платок на голове. Была одета в черные штаны и черную толстовку.
Полиция проверила различные места, где могли бы находиться женщины, но найти их пока не удалось. Полиция просит всех, кто видел Сирье и Ээви, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.