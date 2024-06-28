„Паника уже началась“: СМИ обсуждают провал Байдена на дебатах — и его возможную замену на выборах

Большинство обозревателей сходятся во мнении, что, хотя дебаты считаются коньком Байдена, действующий президент США, претендующий на второй срок, выглядел значительно слабее своего предшественника, а Трамп, напротив, выступал уверенно и напористо.

„Выступление Байдена на дебатах стало тревожным звоночком для высокопоставленных демократов, — констатирует CNN. — Настолько тревожным, что некоторые из них вслух заговорили о том, не стоит ли Демократической партии выставить на предстоящих президентских выборах другого кандидата“.

„Выглядел [Байден] слегка потерянным, — признает политический обозреватель CNN Дэвид Аксельрод. — И хотя дальше по ходу разговора его выступление явно стало сильнее, к тому времени, я думаю, паника уже началась“.

Вице-президент США Камала Харрис попыталась защитить Байдена от нападок, заявив, что тот „долго раскачивался“, но к финалу дебатов набрал темп. По ее словам, в итоге полемики „стало совершенно ясно, что Джо Байден борется от имени американского народа“, пишет BBC.

„Можно спорить о стиле выступления, — подытожила Харрис, — но в конечном итоге исход предстоящих выборов и то, кто станет президентом Соединенных Штатов, должно зависеть не от формы, а от содержания. И [в этом смысле] контраст [с Трампом] очевиден“.

„Что он сейчас сказал? Это же полное безумие“

Корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Энтони Зуркер напоминает, что многие американцы уже достаточно давно открыто высказывают опасения по поводу возраста Байдена (в ноябре ему исполнился 81 год) и сомнения в том, насколько он соответствует занимаемой должности.

„От президента не ждали многого, но он не оправдал даже этих надежд, — констатирует Зуркер. — Он говорил плохо. Он говорил бессвязно. Он говорил невнятно“.

„Примерно к середине дебатов, пытаясь объяснить явно хриплый голос Байдена, в его предвыборном штабе журналистам заявили, что тот простудился. Возможно, так оно и есть, но выглядело это все равно как оправдание“.