ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (856-й день) | Появились новые данные о потерях России в Украине за 855 дней войны

В результате обстрела села в Херсонской области погибла женщина. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что вечером 27 июня российские войска обстреляли село Золотая Балка. В результате от полученных ранений погибла 67-летняя женщина.

В Тамбовской области загорелась нефтебаза после атаки дрона. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что утром 28 июня беспилотник ударил по нефтебазе в Мичуринском муниципальном округе. По его словам, „образовалось небольшое возгорание“. Пожар локализован.

Ночью 28 июня российские силы ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, 12 дронов уничтожены над территорией Брянской области, девять — над Смоленской областью, один — над Воронежской, два — над Курской. Еще один дрон перехвачен в Ростовской области. Тамбовская область, где в результате атаки дрона начался пожар на нефтебазе, в сообщении Минобороны не упоминается.

Бывший президент США Дональд Трамп во время дебатов с Джо Байденом, прошедших в студии телеканала CNN, назвал условия мира в Украине, выдвинутые Владимиром Путиным, „неприемлемыми“.

Ведущая дебатов спросила Трампа, приемлемы ли для него условия Путина относительно Украины. „Нет, они неприемлемы“, — сказал Трамп.

„Если бы у нас был лидер в этой войне… Он [Байден] оставил всех в одиночестве. Он дал 200 миллиардов долларов или больше Украине. Это большие деньги. Я не думаю, что когда-либо было что-то подобное“, — сказал Трамп.

По его словам, США не должны были бы тратить такие деньги на эту войну, потому что она вообще не должна была начинаться. Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, приезжая в США, „каждый раз“ увозил оттуда 60 миллиардов долларов и назвал его „величайшим продажником“. „Но я не критикую его, я ничего не критикую“, — добавил Трамп, заявив, что добьется урегулирования конфликта между Путиным и Зеленским еще до того, как займет президентский офис в случае своего избрания.