ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (856-й день) | Появились новые данные о потерях России в Украине за 855 дней войны
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
В результате обстрела села в Херсонской области погибла женщина. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что вечером 27 июня российские войска обстреляли село Золотая Балка. В результате от полученных ранений погибла 67-летняя женщина.
В Тамбовской области загорелась нефтебаза после атаки дрона. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что утром 28 июня беспилотник ударил по нефтебазе в Мичуринском муниципальном округе. По его словам, „образовалось небольшое возгорание“. Пожар локализован.
Ночью 28 июня российские силы ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, 12 дронов уничтожены над территорией Брянской области, девять — над Смоленской областью, один — над Воронежской, два — над Курской. Еще один дрон перехвачен в Ростовской области. Тамбовская область, где в результате атаки дрона начался пожар на нефтебазе, в сообщении Минобороны не упоминается.
Бывший президент США Дональд Трамп во время дебатов с Джо Байденом, прошедших в студии телеканала CNN, назвал условия мира в Украине, выдвинутые Владимиром Путиным, „неприемлемыми“.
Ведущая дебатов спросила Трампа, приемлемы ли для него условия Путина относительно Украины. „Нет, они неприемлемы“, — сказал Трамп.
„Если бы у нас был лидер в этой войне… Он [Байден] оставил всех в одиночестве. Он дал 200 миллиардов долларов или больше Украине. Это большие деньги. Я не думаю, что когда-либо было что-то подобное“, — сказал Трамп.
По его словам, США не должны были бы тратить такие деньги на эту войну, потому что она вообще не должна была начинаться. Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, приезжая в США, „каждый раз“ увозил оттуда 60 миллиардов долларов и назвал его „величайшим продажником“. „Но я не критикую его, я ничего не критикую“, — добавил Трамп, заявив, что добьется урегулирования конфликта между Путиным и Зеленским еще до того, как займет президентский офис в случае своего избрания.
Президент Финляндии Александр Стубб по предложению правительства принял решение о выделении нового пакета помощи Украине, говорится на сайте Минобороны Финляндии.В сообщении отмечается, что пакет военной помощи оценивается в 159 миллионов евро, но что конкретно в него входит и когда он будет доставлен не разглашается по соображениям безопасности.
В результате обстрела поселка Нью-Йорк в Донецкой области погибли четыре человека. Донецкая областная прокуратура сообщила, что под обстрел попал поселок Нью-Йорк в Донецкой области. По данным ведомства, утром 28 июня российские войска нанесли удары по Торецкой городской общине.
Один из снарядов попал многоквартирной застройке. В результате разрушения подъезда пятиэтажного дома погибли четверо мирных жителей в возрасте от 43 до 76 лет.
МВД Украины утверждает, что украинские военные сбили российский штурмовик Су-25. Согласно сообщению, бойцы Нацгвардии обнаружили российский Су-25, который совершал боевой вылет. Его, как утверждается, сбили в Донецкой области с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса „Игла“. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Зеленский: к концу года Украина должна разработать понятный мирный план.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар заявил, что Киев планирует разработать понятный мирный план к концу года.
По его словам, после саммита мира в Швейцарии Украина работает над тремя детальными планами, которые касаются энергетики, продовольственной безопасности и обмена.
„Для нас очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем. Кроме этого, как я вам сказал, не все зависит от нас“, — приводит его слова РБК-Украина.
Он добавил, что Украина наращивает производство технологий, дронов, артиллерии и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы быть сильнее на поле боя.
Министерство обороны РФ сообщило 28 июня, что российские войска заняли село Раздоловка Донецкой области. Представитель ведомства заявил об этом в ходе брифинга, посвященного ситуации на фронте за неделю. По его словам, подразделения „Южной“ группировки войск „активными действиями“ взяли село под свой контроль и „заняли более выгодные рубежи“.
В Вооруженных силах Украины не подтверждали информацию о потере села. В сводке Генштаба ВСУ, вышедшей уже после брифинга Минобороны РФ, говорится, что украинские военные отбили атаки ВС РФ на северском направлении, в том числе возле Раздоловки.
На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ и командой волонтеров удалось установить имена 57 722 российских военных, погибших после вторжения в Украину. На войне погибло по меньшей мере 40 россиян 2005-2006 годов рождения.
Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области, которая сильно пострадала во время российских обстрелов, не подлежит восстановлению. Об этом заявила глава областной администрации Светлана Онищук.
По ее словам, российские войска атаковал ТЭС более 12 раз. Она добавила, что из-за этого город Бурштын зимой может остаться без тепла и горячей воды. Городу согласовали выделение шести котельных для социальных объектов и населения.
Шри-Ланка запросила компенсации за убитых и раненых граждан страны, служивших в российской армии. Делегация Шри-Ланки на встрече с заместителем главы МИД РФ Андреем Руденко и заместителем главы Минобороны Александром Фоминым подняла вопрос о выплате компенсаций за убитых и раненых граждан страны, служивших по контракту в российской армии, сообщило посольство Шри-Ланки в Москве.
По информации шри-ланкийского посольства, речь шла о 17 погибших гражданах страны; о тяжелом положении тех, с кем невозможно связаться, а также о возможности досрочного расторжения контрактов и добровольного возвращения шри-ланкийцев из армии.
Вечером в результате обстрела села Новоалександровка в Херсонской области погибла 58-летняя женщина, сообщил глава региона Александр Прокудин. Еще одна 70-летняя местная жительница получила ранения. Днем Прокудин сообщал, что в результате другого обстрела в селе Отрадокаменка погиб мужчина.
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