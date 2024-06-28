В Раквере произошел взрыв на подстанции, в Кивиыли без электричества остались более тысячи потребителей

Как пишет Virumaa Teataja, сегодня днем ​​спасатели выехали на улицу Хярма в Раквере, где на подстанции произошел взрыв и пошел дым. Вскоре после этого случилась авария и в Кивиыли. По словам руководителя отдела коммуникаций и маркетинга Elektrilevi Кристи Рейланд, произошла поломка подземного кабеля, его восстановление займет около двух часов.