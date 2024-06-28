28.06.2024, 17:28
В Раквере произошел взрыв на подстанции, в Кивиыли без электричества остались более тысячи потребителей(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня более тысячи домохозяйств в Кивиыли остались без электричества.
Как пишет Virumaa Teataja, сегодня днем спасатели выехали на улицу Хярма в Раквере, где на подстанции произошел взрыв и пошел дым. Вскоре после этого случилась авария и в Кивиыли. По словам руководителя отдела коммуникаций и маркетинга Elektrilevi Кристи Рейланд, произошла поломка подземного кабеля, его восстановление займет около двух часов.
Согласно карте аварий Elektrilevi, на данный момент в Кивиыли без электричества остаются 1252 домохозяйства, в Раквере – 338.