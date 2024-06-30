Эстонский образовательно-инновационный проект расширяется в Украину

„Война привела народ Украины к кризису психического здоровья, в котором каждый пятый украинец находится в сложном состоянии. Речь идет о почти десяти миллионах людей, которым, помимо других сопутствующих войне трудностей, приходится справляться с депрессией, чувством тревоги или более сложными расстройствами, такими как психоз“, — рассказала руководитель проекта Виктория Ишкина.

В то же время в стране нет четкой картины о точном состоянии учащихся и персонала школ, а также о том, как их лучше всего поддержать. „Используя эстонские цифровые решения в сотрудничестве с местными партнерами, мы можем обеспечить эффективную помощь и одновременно уменьшить нагрузку на школы. Важно, чтобы мы объединили существующие качественные местные услуги поддержки и тех, кто нуждается в помощи, особенно когда речь идет о самой уязвимой группе населения — подрастающем поколении Украины“, — говорит Ишкина.

Представители 25 школ Житомирской области, участвующие в проекте, впервые использовали методику Clanbeat 18 июня. „На встрече стало очевидно, что директора школ и персонал на постоянной основе берут на себя ответственность за благополучие других и делают это с большим энтузиазмом. Однако, уже во время встречи мы смогли оценить состояние 50 участников, и выяснилось, что 60% из них испытывают низкий уровень психического благополучия. Это очень важная информация, указывающая на то, что школьный персонал нуждается в более значительной поддержке“, — рассказала партнер из стартапа Clanbeat Триин Нооркыйв. Участники также были приятно удивлены, насколько проста и понятна структура решения, предложенная Clanbeat для оценки и поддержки психического благополучия школ.