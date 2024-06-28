Трамп назвал неприемлемыми условия Путина по прекращению войны

Путин накануне Саммита мира в Швейцарии заявил, что условием переговоров является вывод украинских войск с оккупированной Россией территории, а также отказ Киева от стремления вступить в НАТО.

„Нет, они неприемлемы“, — ответил Трамп на прямой вопрос ведущей.

В ходе дебатов Трамп снова заявил, что урегулирует конфликт в случае победы на выборах еще до официального вступления в должность, однако не уточнил, каким образом он намерен это сделать.

Говоря о выводе американских войск из Афганистана в 2021 году, Трамп назвал его „самым позорным моментом в истории страны“ и заявил, что некомпетентность США в тот момент в том числе подтолкнула Россию к вторжению в Украину.

„Я никогда в жизни не слышал столько брехни“, — сказал на это Байден. Он назвал Владимира Путина военным преступником и заявил, что он не намерен останавливаться на Украине.

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