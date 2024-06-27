ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (855-й день) | Зеленский: Украина не хочет „затягивать войну“

Пятым пунктом в перечислении Зеленского стала дипломатия — он призвал западных лидеров принять участие в подготовке второго саммита мира и „объединить максимум усилий“ в разработке конкретных планов действий, чтобы приблизить справедливое завершение войны — „надежное, честное и длительное“.

Кроме того, Украине необходимо значительное увеличение импорта электроэнергии из ЕС, а также поддержка оборудования и других ресурсов для защиты и восстановления энергосистемы, атакуемой российскими войсками, заявил Зеленский.

Третьим пунктом Зеленский назвал усиление санкций против российских олигархов. По его словам, все российские активы должны быть направлены на защиту Украины. „И сейчас мы видим, как начали снимать санкции с российских олигархов. Мы должны остановить это и усилить санкции, потому что на этих средствах держится путинский режим“, — сказал Зеленский.

Еще один ключевой аспект — усиление противовоздушной обороны и дальнобойности украинской армии, которая пока не может наносить удары на больших расстояниях.

Первым важным пунктом президент Украины считает военную поддержку. По его словам, соблюдение каждого обещания о поставках важно в том числе для разрушения иллюзии России, что она чего-то достигнет путем войны.

Владимир Зеленский, выступая на заседании Евросовета в Брюсселе, перечислил пять способов усилить давление на Россию, поскольку нынешнего, как показало новое наступление российских войск, недостаточно.

„Мы видим, как начали снимать санкции с российских олигархов. Мы должны остановить это“. Зеленский назвал пять ключевых пунктов усиления давления на Россию

По данным журналистов „Украинской правды“, сам Тимошенко находится в автомобиле, рядом с которым работают детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Обыск, как предполагается, проходит в рамках утечки информации из НАБУ по делу о коррупции на национальном (еще довоенном) проекте „Большая стройка“. В его рамках, в частности, расследовалось получение одной частной компанией полутора миллиардов гривен на строительство дорог в Днепропетровской области.

Чехия выделит около 35 миллионов евро на поставку боеприпасов в Украину в рамках своей инициативы

Почти 866 млн крон (около 34,7 миллионов евро) выделит Чехия на поставку в Украину артиллерийских боеприпасов в рамках своей инициативы, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала на пресс-конференции перед вылетом в Брюссель на заседание Европейского совета.

По его словам, эти деньги будут потрачены на закупку боеприпасов у чешской компании STV Group.

Чехия выступила с инициативой закупки боеприпасов для Украины за пределами Евросоюза после того, как выяснилось, что ЕС не сможет поставить обещанный Киеву миллион снарядов к началу весны 2024 года. К инициативе Чехии присоединились 18 стран. Первая партия боеприпасов, как сообщил Петр Фиала во вторник, 25 июня, уже прибыла в Украину.

Сводка Генштаба ВСУ. Главное о ситуации на фронте к 16:00

С начала суток произошло 87 боевых столкновений.

Войска РФ нарастил количество атак на купянском направлении до девяти. Бои продолжаются в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Синьковки.

На лиманском направлении российские военные атаковали восемь раз в районах Макеевки, Невского, Тернов и Торского.

На торецком направлении войска РФ атаковали 21 раз, четыре боя продолжаются от Северного и Нью-Йорка.

На покровском направлении российские военные атакуют в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеньевки и Новоселовки Первой. Всего с начала дня на этом направлении произошло 16 атак россиян, пять боев еще продолжаются.

На приднепровском направлении армия России шесть раз атаковала в районе Крынок.

„Украина не хочет затягивать войну, мы не хотим, чтобы она продолжалась годами“

Украина не хочет „затягивать войну“, а план мирного урегулирования конфликта, разработанный совместно с украинскими союзниками, должен быть подготовлен в течение нескольких месяцев, заявил на пресс-конференции в Брюсселе президент Владимир Зеленский. Запись опубликовал глава Евросовета Шарль Мишель.