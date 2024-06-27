Военный дневник
27.06.2024, 21:12

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (855-й день) | Зеленский: Украина не хочет „затягивать войну“

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: ROMAN PILIPEY | AFP/ Scanpix

Подводим итоги очередного дня войны в Украине.

Украинские издания сообщают об обысках у бывшего замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко

По данным журналистов „Украинской правды“, сам Тимошенко находится в автомобиле, рядом с которым работают детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Обыск, как предполагается, проходит в рамках утечки информации из НАБУ по делу о коррупции на национальном (еще довоенном) проекте „Большая стройка“. В его рамках, в частности, расследовалось получение одной частной компанией полутора миллиардов гривен на строительство дорог в Днепропетровской области.

„Мы видим, как начали снимать санкции с российских олигархов. Мы должны остановить это“. Зеленский назвал пять ключевых пунктов усиления давления на Россию

Владимир Зеленский, выступая на заседании Евросовета в Брюсселе, перечислил пять способов усилить давление на Россию, поскольку нынешнего, как показало новое наступление российских войск, недостаточно.

  • Первым важным пунктом президент Украины считает военную поддержку. По его словам, соблюдение каждого обещания о поставках важно в том числе для разрушения иллюзии России, что она чего-то достигнет путем войны.

  • Еще один ключевой аспект — усиление противовоздушной обороны и дальнобойности украинской армии, которая пока не может наносить удары на больших расстояниях.

  • Третьим пунктом Зеленский назвал усиление санкций против российских олигархов. По его словам, все российские активы должны быть направлены на защиту Украины. „И сейчас мы видим, как начали снимать санкции с российских олигархов. Мы должны остановить это и усилить санкции, потому что на этих средствах держится путинский режим“, — сказал Зеленский.

  • Кроме того, Украине необходимо значительное увеличение импорта электроэнергии из ЕС, а также поддержка оборудования и других ресурсов для защиты и восстановления энергосистемы, атакуемой российскими войсками, заявил Зеленский.

  • Пятым пунктом в перечислении Зеленского стала дипломатия — он призвал западных лидеров принять участие в подготовке второго саммита мира и „объединить максимум усилий“ в разработке конкретных планов действий, чтобы приблизить справедливое завершение войны — „надежное, честное и длительное“.

Чехия выделит около 35 миллионов евро на поставку боеприпасов в Украину в рамках своей инициативы

Почти 866 млн крон (около 34,7 миллионов евро) выделит Чехия на поставку в Украину артиллерийских боеприпасов в рамках своей инициативы, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала на пресс-конференции перед вылетом в Брюссель на заседание Европейского совета.

По его словам, эти деньги будут потрачены на закупку боеприпасов у чешской компании STV Group.

  • Чехия выступила с инициативой закупки боеприпасов для Украины за пределами Евросоюза после того, как выяснилось, что ЕС не сможет поставить обещанный Киеву миллион снарядов к началу весны 2024 года. К инициативе Чехии присоединились 18 стран. Первая партия боеприпасов, как сообщил Петр Фиала во вторник, 25 июня, уже прибыла в Украину.

Сводка Генштаба ВСУ. Главное о ситуации на фронте к 16:00

  • С начала суток произошло 87 боевых столкновений.

  • Войска РФ нарастил количество атак на купянском направлении до девяти. Бои продолжаются в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Синьковки.

  • На лиманском направлении российские военные атаковали восемь раз в районах Макеевки, Невского, Тернов и Торского.

  • На торецком направлении войска РФ атаковали 21 раз, четыре боя продолжаются от Северного и Нью-Йорка.

  • На покровском направлении российские военные атакуют в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеньевки и Новоселовки Первой. Всего с начала дня на этом направлении произошло 16 атак россиян, пять боев еще продолжаются.

  • На приднепровском направлении армия России шесть раз атаковала в районе Крынок.

„Украина не хочет затягивать войну, мы не хотим, чтобы она продолжалась годами“

Украина не хочет „затягивать войну“, а план мирного урегулирования конфликта, разработанный совместно с украинскими союзниками, должен быть подготовлен в течение нескольких месяцев, заявил на пресс-конференции в Брюсселе президент Владимир Зеленский. Запись опубликовал глава Евросовета Шарль Мишель.

„У нас не так много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя, а также среди гражданских. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами“, — заявил Зеленский.

Президент добавил, что Украина планирует подготовить мирный план ко второму саммиту мира. Где и когда пройдет вторая встреча, Зеленский не уточнил.

Украина и Евросоюз подписали соглашение о безопасности

Президент Владимир Зеленский, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подписали соглашение в области безопасности. Церемония прошла в зале Европейского совета в Брюсселе перед началом его заседания.

Документ существенно отличается от двусторонних договоров безопасности Украины и государств-членов НАТО, отмечает „Европейская правда“. Так, соглашение с ЕС не содержит никаких упоминаний о будущем членстве Украины в альянсе и о его поддержке, поскольку в ЕС входят как внеблоковые государства (Австрия, Ирландия), так и Венгрия, в целом воздерживающаяся от поддержки Украины.

Военный дневник подготовлен по материалам „Медузы“.

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