Сегодня компания Eesti Gaas открыла свою первую солнечную электростанцию в Латвии
Eesti Gaas, крупнейшая основанная на частном капитале энергетическая компания в Финляндии и Балтийском регионе, сегодня открыла в самом солнечном регионе Латвии – в Нице недалеко от Лиепаи – свою первую солнечную электростанцию мощностью около 4 мегаватт.
„Газ – важная составляющая в сфере возобновляемых источников энергии, а Латвия – важный рынок для нас. Наша цель – диверсифицировать энергетический портфель и вывести на рынок новые мегаватты. Мы регулярно оцениваем различные проекты и направления в области возобновляемой энергии, которые будут развиваться в ближайшие годы, и видим потенциал в солнечной и ветровой энергетике, а также в производстве биометана“, - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.
„Каждый новый проект возобновляемой энергетики приближает Латвию к стабильным и доступным ценам на энергию для жителей и бизнеса, создает рабочие места и способствует экономическому развитию. Распределенный портфель производства энергии, включающий солнце, ветер, биогаз, а в будущем также водород и другие источники, позволит укрепить независимость страны от внешних воздействий“, - заявил министр климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис.
Новая солнечная электростанция Eesti Gaas расположена недалеко от Лиепаи в Нице, одном из самых солнечных регионов Латвии, а площадь станции составляет 5,3 га. Солнечный парк, состоящий из почти 7000 панелей, будет производить 4,5 ГВт-ч энергии в год. Солнечная электростанция построена в сотрудничестве с SIA „OMS“, одним из крупнейших строителей электроустановок в Курземском регионе. Солнечная электростанция построена на рыночных условиях, без государственных субсидий, компания Eesti Gaas инвестировала в строительство 2,5 миллиона евро.
Компания Eesti Gaas начала производить электроэнергию с помощью солнца в 2019 году, когда вместе с принадлежащим городу Пярну предприятием запустила на бывшей свалке Ряэма крупнейший на тот момент солнечный парк в Эстонии. Пярнуская солнечная электростанция состоит из 13 000 панелей, мощность которых достигает 4,7 мегаватт. Eesti Gaas также построила для своих клиентов около двадцати небольших солнечных электростанций по всей Эстонии.
Помимо производства солнечной электроэнергии, Eesti Gaas занимается возобновляемой энергетикой в области зеленого газа, продавая газ, произведенный на станциях в Ойсу в Ярвамаа, Ильматсалу в Тартумаа и Винни в Ляэне-Вирумаа, в качестве автомобильного топлива на своих заправках CNG. Зеленый газ, или биометан, представляет собой способствующее развитию экономики замкнутого цикла топливо с минусовым экологическим следом, которое производят из биоразлагаемых отходов, навоза и пищевых отходов.
Eesti Gaas — крупнейшая энергетическая компания с частным капиталом в Финляндии и Балтийском регионе. 80% процентов доходов концерна поступает с зарубежных рынков. Помимо Эстонии компания работает в Финляндии, Латвии, Литве и Польше. На зарубежных рынках Eesti Gaas действует под торговой маркой Elenger.
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