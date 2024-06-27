Каллас и Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и о долгосрочной поддержке
Владимир Зеленский подписали сегодня в Брюсселе соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Эстонией и Украиной и о долгосрочной поддержке. Соглашение закрепляет сотрудничество в сфере безопасности между Эстонией и Украиной и подтверждает продолжение долгосрочной и всесторонней поддержки Эстонией Украины.
При подписании соглашения премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что Эстония твердо стоит на стороне Украины в ее борьбе с агрессором. „Сегодняшнее соглашение делает партнерство между Эстонией и Украиной еще сильнее. Соглашением мы подтверждаем приверженность Эстонии долгосрочной политической, военной и экономической поддержке и сотрудничеству Украины в нескольких областях“, – заявила Кая Каллас.
Премьер-министр добавила, что в соглашении обозначены цели и действия, которые будут способствовать победе Украины. „Чем больше стран подпишут такое двустороннее соглашение с Украиной, тем сильнее сигнал, который мы пошлем России, что поддержка партнеров Украины носит долгосрочный характер и что мы вместе поможем Украине победить. Я рада, что сегодня будет подписано соглашение о безопасности между Европейским союзом и Украиной“, – отметила Каллас.
Перед подписанием соглашения премьер-министр Каллас и президент Зеленский обсудили ситуацию на фронте и предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне. „В результате последовательной работы украинцев на этой неделе начались переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Цель Эстонии здесь – максимально поддержать Украину, делясь практическим опытом ЕС. Эстония также продолжит поддерживать Украину на ее пути в НАТО. Началась активная работа во имя результатов вашингтонского саммита НАТО“, – сказала Каллас.
Справочная информация по соглашению о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке
Речь идет о политическом волеизъявлении, в котором приведены цели и действия, способствующие победе Украины. Содержание соглашения между Эстонией и Украиной сосредоточено главным образом на сотрудничестве в области обороны и безопасности, но охватывает и более широкие вопросы, такие как интеграция Украины в Европейский союз и НАТО, продолжение санкций против России, компенсацию причиненного Украине агрессией ущерба, сотрудничество с Украиной в целях развития, а также строительство и сотрудничество в сфере гражданской обороны. Эстония не берет на себя новых финансовых обязательств по соглашению, соглашение основано на предыдущих решениях правительства об оказании всесторонней поддержки Украине. Соглашение будет действовать в течение десяти лет.
Процесс заключения двусторонних соглашений о безопасности вытекает из совместного заявления G7, подписанного 12 июля прошлого года, целью которого является обеспечение долгосрочной политической, военной, финансовой и экономической помощи Украине, а также содействие судебному преследованию российского руководства и выплате компенсаций. за ущерб, причиненный агрессией. В совместном заявлении наряду со странами G7 Украина также берет на себя свои обязательства.
Эстония присоединилась к совместному заявлению 17 августа прошлого года вместе с Латвией и Литвой. На данный момент к совместному заявлению присоединились 32 страны и Европейский союз.
На сегодняшний день Украина заключила аналогичное двустороннее соглашение почти с 20 странами.
Переговоры по соглашению вели с эстонской стороны вице-канцлер МИД по политическим вопросам Кюллике Силласте-Эллинг, с украинской стороны – заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква. В разработке позиции Эстонии участвовали Министерство иностранных дел, Министерство обороны и Министерство внутренних дел.
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