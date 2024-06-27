Каллас и Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и о долгосрочной поддержке

При подписании соглашения премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что Эстония твердо стоит на стороне Украины в ее борьбе с агрессором. „Сегодняшнее соглашение делает партнерство между Эстонией и Украиной еще сильнее. Соглашением мы подтверждаем приверженность Эстонии долгосрочной политической, военной и экономической поддержке и сотрудничеству Украины в нескольких областях“, – заявила Кая Каллас.

Премьер-министр добавила, что в соглашении обозначены цели и действия, которые будут способствовать победе Украины. „Чем больше стран подпишут такое двустороннее соглашение с Украиной, тем сильнее сигнал, который мы пошлем России, что поддержка партнеров Украины носит долгосрочный характер и что мы вместе поможем Украине победить. Я рада, что сегодня будет подписано соглашение о безопасности между Европейским союзом и Украиной“, – отметила Каллас.

Перед подписанием соглашения премьер-министр Каллас и президент Зеленский обсудили ситуацию на фронте и предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне. „В результате последовательной работы украинцев на этой неделе начались переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Цель Эстонии здесь – максимально поддержать Украину, делясь практическим опытом ЕС. Эстония также продолжит поддерживать Украину на ее пути в НАТО. Началась активная работа во имя результатов вашингтонского саммита НАТО“, – сказала Каллас.

Справочная информация по соглашению о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке