ЧП и криминал
27.06.2024, 16:40

Полиция просит помощи в установлении личности мужчин, подозреваемых в совершении преступления

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Йыхви. Подозреваемые в совершении преступления против личности.
Йыхви. Подозреваемые в совершении преступления против личности.
ФОТО: PPA | Erakogu

В связи с возможным совершением в Йыхви преступления против личности полиция просит помочь установить личности мужчин, изображеных на фотографиях.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемых мужчинах, просят написать следователю Расмусу Сарапу по адресу rasmus.sarap@politsei.ee.

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