27.06.2024, 16:40
Полиция просит помощи в установлении личности мужчин, подозреваемых в совершении преступления(6)
ФОТО: | Erakogu
В связи с возможным совершением в Йыхви преступления против личности полиция просит помочь установить личности мужчин, изображеных на фотографиях.
Всех, кто располагает информацией о разыскиваемых мужчинах, просят написать следователю Расмусу Сарапу по адресу rasmus.sarap@politsei.ee.
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