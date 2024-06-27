27.06.2024, 14:02
МНЕНИЕ | Ковальченко: „Пока Россия воет в Украине, исламисты проводят успешные теракты у нее под носом“
Теракт в Дагестане не последний
ФОТО: | Scanpix
Серия терактов, совершенных исламистами, наводит на мысль о том, что Россия, пойдя войной на Донбасс, проспала главную угрозу своей безопасности, и эта опасность исходит не из Киева и Вашингтона. Первая половина 2024 года показала, что на ослабевшую Россию напали с востока и ведут на ее территории настоящую террористическую войну, считает журналист Сергей Ковальченко.
В минувшее воскресенье, 23 июня, в Дагестане шли бои сразу в двух крупных городах – столице республики Махачкале и в Дербенте, который славится своим коньячным заводом, но не его боевики выбрали объектом для нападения. Целями террористов в двух городах стали две православные церкви, пост ДПС (дорожной полиции) и две синагоги.
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