МНЕНИЕ | Ковальченко: „Пока Россия воет в Украине, исламисты проводят успешные теракты у нее под носом“

В минувшее воскресенье, 23 июня, в Дагестан е шли бои сразу в двух крупных городах – столице республики Махачкале и в Дербент е, который славится своим коньячным заводом, но не его боевики выбрали объектом для нападения. Целями террористов в двух городах стали две православные церкви, пост ДПС (дорожной полиции) и две синагоги.

Первым боевики около 18:00 атаковали храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. В воскресенье, 23 июня, у православных верующих был праздник Святой Троицы, ее отмечают на 50-й день после Пасхи и, как правило, на Троицу днем люди ходят на кладбища, посещая могилы родных, а вечером собираются на службу в храме. В момент атаки боевиков в церкви в Дербенте находилось около 40 верующих. Террористы убили охранника, а настоятелю храма перерезали горло.