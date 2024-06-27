Сборная Германии по футболу страдает от нашествия комаров на Евро-2024. „Спасает только сильный ветер“

Дело в том, что тренировочный лагерь Бундестим подвергается постоянным атакам комаров. Команда располагается в Герцогенаурах – это комплекс стоимостью 850 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет „Спорт 24“.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн говорит: „У нас аномальная чума комаров. Спасает только сильный ветер – тогда комаров не слишком много“. Его слова приводит таблоид The Sun.

Игроки пытаются бороться с комарами с помощью спреев. Кроме того, окна во всех зданиях базы оборудовали москитными сетками.

Звездный вратарь Мануэль Нойер добавляет: „Мы должны постоянно следить за наличием москитных сеток“. Максимилиан Байер жалуется, что надоедливые насекомые покусали его уже 2 или 3 раза. „Однако если это будет нашей самой большой проблемой на Евро, я готов потерпеть“, – добавляет форвард.

Германия сыграет в 1/8 финала Евро-2024 со сборной Дании. Матч состоится 29 июня.

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