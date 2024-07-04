04.07.2024, 10:34
Пропавшего в конце июня мужчину нашли благодаря внимательным прохожим
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27 июня полиция просила помощи поисках 31-летнего Мярта, которого последний раз видели 25 июня в Пярну в районе моста Сийму.
4 июля пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Хеди Таммелехт сообщила, что накануне, 3 июля, внимательные люди заметили мужчину в городе Пярну и сообщили об этом добровольцам. С мужчиной все в порядке.
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