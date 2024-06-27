Футбол
27.06.2024, 00:19

Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы — 2024

 
ФОТО: IMAGO/Joaquim Ferreira | Scanpix

В четверг, 26 июня, завершился групповой этап 17-го чемпионата Европы по футболу, который с 14 июня по 14 июля проходит в Германии. После этих игр определились все 16 участников 1/8 финала Евро-2024.

Таким образом в плей-офф сыграют: Германия, Швейцария, Испания, Италия, Англия, Дания, Австрия, Франция, Румыния, Бельгия, Португалия, Турция, а также Нидерланды, Словакия, Грузия и Словения.

Расписание матчей 1/8 финала ЧЕ-2024:

Швейцария — Италия. 29 июня, 19:00 по эстонскому времени

Германия — Дания. 29 июня, 22:00

Англия — Словакия. 30 июня, 19:00

Испания — Грузия. 30 июня, 22:00

Франция — Бельгия. 1 июля, 19:00

Португалия — Словения. 1 июля, 22:00

Румыния — Нидерланды. 2 июля, 19:00

Австрия — Турция. 2 июля, 19:00

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