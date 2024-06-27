Определились все пары 1/8 финала чемпионат Европы — 2024
В четверг, 26 июня, завершился групповой этап 17-го чемпионата Европы по футболу, который с 14 июня по 14 июля проходит Германии. После этих игр определились все 16 участников 1/8 финала Евро-2024.
Таким образом в плей-офф сыграют: Германия, Швейцария, Испания, Италия, Англия, Дания, Австрия, Франция, Румыния, Бельгия, Португалия, Турция, а также Нидерланды, Словакия, Грузия и Словения.
Расписание матчей 1/8 финала ЧЕ-2024:
Швейцария — Италия. 29 июня, 19:00 по эстонскому времени.;
Германия — Дания. 29 июня, 22:00.;
Англия — Словакия. 30 июня, 19:00.;
Испания — Грузия. 30 июня, 22:00.;
Франция — Бельгия. 1 июля, 19:00.;
Португалия — Словения. 1 июля, 22:00.;
Румыния — Нидерланды. 2 июля, 19:00.;
Австрия — Турция. 2 июля, 19:00
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