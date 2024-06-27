Определились все пары 1/8 финала чемпионат Европы — 2024

Таким образом в плей-офф сыграют: Германия, Швейцария, Испания, Италия, Англия, Дания, Австрия, Франция, Румыния, Бельгия, Португалия, Турция, а также Нидерланды, Словакия, Грузия и Словения.

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