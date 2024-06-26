Марк Лаял находится в шаге от выхода в основную сетку Уимблдонского теннисного турнира

На травяных кортах Лондона продолжается квалификация Уимблдона. В мужском одиночном разряде продлил свою успешную серию Марк Лаял, обыграв португальца Энрике Роша, пишет ERR.

Первый сет получился упорным и продлился 56 минут. В нем теннисисты постоянно брали свои подачи и в итоге определять победителя пришлось на тай-брейке, который остался за эстонцем - 7:3.

Окрыленный успехом Лаял во втором сете сразу захватил инициативу и повел 3:0, взяв во втором гейме подачу соперника. В дальнейшем португалец такого ему не позволял, но и одного реализованного брейк-пойнта эстонцу, мощно игравшему на своей подаче, хватило, чтобы довести матч до победы.

В ходе поединка Лаял 12 раз подал навылет и допустил лишь две двойные ошибки, оформив выход в финал квалификации. В нем его ждет уже намного более сильный соперник - австралиец Джеймс Дакворт, занимающий 78-е место в рейтинге ATP.

По словам члена правления Союза тенниса Эстонии Тоомаса Куума, потенциал Лаяла более высокий, чем его нынешнее положение в мировом рейтинге.

Матч Лаял - Дакворт пройдет на Умимблдоне в четверг, 27 июня.

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