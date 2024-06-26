Марк Лаял находится в шаге от выхода в основную сетку Уимблдонского теннисного турнира
Первая ракетка Эстонии Марк Лаял (ATP, 262) находится в одном шаге от выхода в основную сетку Уимблдонского теннисного турнира. Во втором круге квалификации эстонский теннисист в двух сетах обыграл португальца Энрике Роша (ATP, 177) - 7:6 (7:3), 6:3.
На травяных кортах Лондона продолжается квалификация Уимблдона. В мужском одиночном разряде продлил свою успешную серию Марк Лаял, обыграв португальца Энрике Роша, пишет ERR.
Первый сет получился упорным и продлился 56 минут. В нем теннисисты постоянно брали свои подачи и в итоге определять победителя пришлось на тай-брейке, который остался за эстонцем - 7:3.
Окрыленный успехом Лаял во втором сете сразу захватил инициативу и повел 3:0, взяв во втором гейме подачу соперника. В дальнейшем португалец такого ему не позволял, но и одного реализованного брейк-пойнта эстонцу, мощно игравшему на своей подаче, хватило, чтобы довести матч до победы.
В ходе поединка Лаял 12 раз подал навылет и допустил лишь две двойные ошибки, оформив выход в финал квалификации. В нем его ждет уже намного более сильный соперник - австралиец Джеймс Дакворт, занимающий 78-е место в рейтинге ATP.
По словам члена правления Союза тенниса Эстонии Тоомаса Куума, потенциал Лаяла более высокий, чем его нынешнее положение в мировом рейтинге.
Матч Лаял - Дакворт пройдет на Умимблдоне в четверг, 27 июня.
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