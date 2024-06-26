Полиция просит помощи в поисках пропавшего Петра. Он может находиться в Йыхви

Полиция связалась с родственниками и проверила различные места, где он может находиться, как в Кохтла-Ярве, так и в Йыхви. В последний раз его видели 21 июня, когда он направлялся из Уйкала в сторону Йыхви, но до сих пор о нем ничего не известно.

Рост Петра - около 176 см, телосложение среднее. У него короткие темные волосы. В день исчезновения мужчина был одет в серую куртку с оранжевыми надписями, темно-синие джинсы и сине-серые кроссовки Sketchers. У него была черная шапка Nike и бежево-черный рюкзак.

Полиция обращается с просьбой ко всем, кто видел этого человека или знает о его местонахождении, позвонить по телефону 112 или написать по адресу reigo.niglas@politsei.ee.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.