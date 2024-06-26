СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: Чехии, оставшись в меньшинстве, проигрывает Турции в матче за выход в плей-офф (0:1)

На 29-й минуте Барак сфолил в центре поля и получает вторую жёлтую, оставив Чехов в меньшинстве.

До матча:

Сборная Чехии находится в сложной ситуации, так как поражение от Португалии (1:2) и ничья с Грузией (1:1) заставляют их играть на победу в матче с Турцией. Иначе о выходе в плей-офф можно забыть.

Турция обыграла Грузию (3:1), но проиграла Португалии (0:3). Турки имеют в своем активе три очка (разница мячей -1), поэтому ничья или победа, выведут турецкую сборную в 1/8 финала. Также туркам можно потерпеть минимальное поражение, но важно быть среди третьих команд выше Венгрии (разница мячей -3).

С кем сыграют команды, которые выйдут в плей-офф из группы F?

Португалия сыграет в 1/8 финала с третьей командой из группы А, В, С.

Вторая сборная группы F сыграет в 1/8 финала с Австрией.

Третья сборная группы F сыграет в 1/8 финала с Испанией или Англией.

Турнирная таблица:

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