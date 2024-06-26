СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы — 2024: сможет ли Грузия удивить Роналду и компанию?

Сборная Португалии, как и ожидалось, возглавляет группу F, имея в своем активе 6 очков. Португальцы уже обеспечили себе выход в плей-офф, гарантировав себе первое место в группе. Даже поражение от Грузии ничего не изменит.

Грузия, дебютирующая на чемпионате Европы, все еще может выйти в плей-офф. Отставание от идущей второй Турции составляет два очка, а ниже идущей третьей Чехии грузинские футболисты находятся лишь из-за дополнительных показателей. Для выхода в 1/8 грузинам надо обыгрывать португальцев.

С кем сыграют команды, которые выйдут в плей-офф из группы F?

Португалия сыграет в 1/8 финала с третьей командой из группы А, В, С.

Вторая сборная группы F сыграет в 1/8 финала с Австрией.

Третья сборная группы F сыграет в 1/8 финала с Испанией или Англией.

Турнирная таблица:

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