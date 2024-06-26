Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Кохтла-Ярве Эдуарда(1)
Полиция просит помощи в поисках 69-летнего Эдуарда, который вчера утром, 25 июня, в Кохтла-Ярве ушел на работу и до сих пор не вернулся домой. Его семья не знает, где он может быть.
Полиция связалась с его родственниками и проверила различные места, где он мог находиться, но мужчина до сих пор не найден. Телефона у него с собой нет.
Рост Эдуарда - около 169 см, у него среднее телосложение и короткие седые волосы. Последний раз его видели одетым в серый джемпер, черные спортивные штаны и черные ботинки.
Полиция просит всех, кто видел Эдуарда или знает о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112 или написать по адресу olivia.valdmaa@politsei.ee.
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