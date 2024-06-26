ЧП и криминал
26.06.2024, 15:50

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Кохтла-Ярве Эдуарда

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Пропавший Эдуард
Пропавший Эдуард
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 69-летнего Эдуарда, который вчера утром, 25 июня, в Кохтла-Ярве ушел на работу и до сих пор не вернулся домой. Его семья не знает, где он может быть.

Полиция связалась с его родственниками и проверила различные места, где он мог находиться, но мужчина до сих пор не найден. Телефона у него с собой нет.

Рост Эдуарда - около 169 см, у него среднее телосложение и короткие седые волосы. Последний раз его видели одетым в серый джемпер, черные спортивные штаны и черные ботинки.

Полиция просит всех, кто видел Эдуарда или знает о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112 или написать по адресу olivia.valdmaa@politsei.ee.

Пропавший Эдуард

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