Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Кохтла-Ярве Эдуарда

Полиция связалась с его родственниками и проверила различные места, где он мог находиться, но мужчина до сих пор не найден. Телефона у него с собой нет.

Рост Эдуарда - около 169 см, у него среднее телосложение и короткие седые волосы. Последний раз его видели одетым в серый джемпер, черные спортивные штаны и черные ботинки.

Полиция просит всех, кто видел Эдуарда или знает о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112 или написать по адресу olivia.valdmaa@politsei.ee.

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