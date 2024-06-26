Глава МИД РФ Лавров заявил об „эстонизации“ руководства Евросоюза
В российских СМИ появилось сообщение о том, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил об „эстонизации“ руководства Евросоюза, добавив, что к власти в организации приходят русофобы.
„Сейчас — да, эстонизация. Наиболее ярые русофобы уже определены в качестве будущих руководителей структур Евросоюза. Это печально“, — цитирует его TACC. Такое заявление Лавров сделал после того, как стало известно, что Кая Каллас сменит Жозепа Борреля на посту главы внешнеполитической службы организации — об этом вчера писал RusDelfi.
27 июня кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен, Каи Каллас и Антониу Кошты будут представлены всем главам государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе.
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