Глава МИД РФ Лавров заявил об „эстонизации“ руководства Евросоюза

„Сейчас — да, эстонизация. Наиболее ярые русофобы уже определены в качестве будущих руководителей структур Евросоюза. Это печально“, — цитирует его TACC. Такое заявление Лавров сделал после того, как стало известно, что Кая Каллас сменит Жозепа Борреля на посту главы внешнеполитической службы организации — об этом вчера писал RusDelfi.