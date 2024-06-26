СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы — 2024: решающий матч для Украины и Бельгии. Кто выйдет в плей-офф?

Украинские футболисты смогли собраться и реабилитировались за сенсационное разгромное поражение в матче с Румынией (0:3), совершив камбэк в матче со Словакией (2:1).

Бельгийская сборная сенсационно проиграла в первом туре Словакии со счетом 0:1, а уже во втором матче смогла обыграть Румынию со счетом 2:0.

Если румыны и словаки сыграют вничью, то украинских футболистов от вылета с турнира спасёт только победа над звёздной Бельгией. Если Украина сыграет с Бельгией вничью, то сможет рассчитывать только на 3-е место в группе. Однако тогда надо, чтобы Румыния и Словакия не сыграли вничью.

Если Бельгия обыграет Украину, то судьба украинской сборной будет в руках других национальных команд. В таком случае Румыния должна обыграть Словакию. У украинской и словацкой сборной будет по три очка, но подопечные Реброва будут выше в таблице, чем соперник, благодаря победе в лобовой встрече (2:1). Если румыны проиграют, то украинские футболисты отправятся домой.

Бельгийцы - одни из фаворитов турнира, и для выхода в плей-офф им достаточно сыграть вничью, но вряд ли подопечные Тедеско будут играть на ничью.

С кем сыграют команды, которые выйдут в плей-офф из группы Е?

Первая сборная группы E (Бельгия, Словакия, Румыния или Украина) сыграет в 1/8 финала с третьей командой из группы А, В, С или D.

Вторая сборная группы E (Бельгия, Словакия, Румыния или Украина) сыграет в 1/8 финала с Францией.

Третья сборная группы E (Бельгия, Словакия, Румыния или Украина) сыграет в 1/8 финала с Испанией или Англией.

Турнирная таблица:

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