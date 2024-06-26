ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Словакия и Румыния сыграли вничью
Сборная Словакии в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 сыграет с командой Румынии. Матч, который начнется в 19:00, в прямом эфире покажет TV6.
На 24-й минуте Куцка сделал подачу в штрафную, а Дуда выпрыгнул и пробил головой в дальний угол.
На 37-й минуте румыны заработали пенальти, который реализовал Рэзван Марин.
Румыния, Бельгия, Словакия и Украина набрали по 4 очка, и места были распределены в соответствии с дополнительными показателями.
Первая строчка досталась румынам, вторая – бельгийцам, третья – словакам. Они вышли из группы и сыграют в 1/8 финала Евро-2024. Украина покидает турнир.
Бельгия сыграет в 1/8 финала с Францией. Румыния с третьей командой из группы А, В, С или D. Словакия сыграет в 1/8 финала с Испанией или Англией.
Турнирная таблица:
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok..