СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы — 2024: сыграет ли Словакия с Румынией намеренно вничью?
Сборная Словакии в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 сыграет с командой Румынии. Матч, который начнется в 19:00, в прямом эфире покажет TV6.
Словаки сенсационно обыграла Бельгию (1:0), а потом проиграла Украине (1:2). Румынская сборная сенсационно разгромили Украину (3:0) и проиграла Бельгии (0:2).
Группа Е, возможно, самая интригующая на нынешнем Евро, так как перед последним туром у всех команд по 3 очка. Из-за раскладов в таблице есть подозрение, что Словакия и Румыния могут сыграть „договорняк“, так как ничья позволит обеим сборным выйти в плей-офф независимо от результата в матче между Бельгией и Украиной.
Так что победитель этой встречи гарантированно выйдет в плей-офф. Проигравший же рискует остаться без 1/8 финала.
С кем сыграют команды, которые выйдут в плей-офф из группы Е?
Первая сборная группы E (Бельгия, Словакия, Румыния или Украина) сыграет в 1/8 финала с третьей командой из группы А, В, С или D.
Вторая сборная группы E (Бельгия, Словакия, Румыния или Украина) сыграет в 1/8 финала с Францией.
Третья сборная группы E (Бельгия, Словакия, Румыния или Украина) сыграет в 1/8 финала с Испанией или Англией.
Турнирная таблица:
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