В Екатеринбурге за закрытыми дверями начали судить Эвана Гершковича. Что известно о деле американского журналиста

Имя Гершковича регулярно упоминается в контексте возможного обмена арестованных или осужденных в России иностранцев на отбывающих срок за ее пределами российских граждан, по тем или иным причинам важных для Кремля.

Гершкович стал первым американским журналистом в новейшей российской истории, обвиненным в шпионаже. Он отрицает свою вину, редакция WSJ настаивает, что журналист занимался в командировке исключительно репортерской работой. Президент США Джо Байден назвал арест „полностью незаконным“.

По версии обвинения, Гершкович „по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО „НПК „Уралвагонзавод“ по выпуску и ремонту военной техники“ и делал это „с соблюдением тщательных мер конспирации“. По утверждению ФСБ, журналист был задержан „при попытке получения секретных сведений“.

По словам работавшего с ним в паре фотографа, репортер собирал материал для статьи о том, как воспринимают войну люди в российских регионах, для чего посетил Екатеринбург и Нижний Тагил и планировал поехать в другие города. СМИ писали, что Гершкович в том числе интересовался вербовкой в ЧВК „Вагнер“.

Гершкович в ожидании суда провел в московском СИЗО „Лефортово“ 15 месяцев. ФСБ задержала его в марте 2023 года в Екатеринбурге, куда Гершкович приехал в командировку по заданию редакции WSJ.

Это обычная практика для таких дел. На процессе будут присутствовать только судья, прокурор, подсудимый и его адвокаты. Ни родственники или друзья Гершковича, ни представитель консульства США, ни пресса на заседания суда допущены не будут.

Процесс по делу о шпионаже, в котором обвиняют репортера Wall Street Journal 32-летнего Эвана Гершковича, пройдет в Свердловском областном суде в закрытом режиме.

Первыми о возможном обмене написали коллеги Гершковича в Wall Street Journal. В статье, опубликованной в сентябре 2023 года, издание сообщало о тайных переговорах, которые якобы ведет Кремль.

То, что переговоры между спецслужбами США и России действительно идут и Гершкович — один из кандидатов на обмен, не раз говорил и российский президента Владимир Путин.

О том, кого Кремль рассчитывает получить взамен, Путин рассказал в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону в феврале 2024 года: Москва готова „договориться“ и передать Гершковича США, если те смогут решить вопрос возвращения в Россию „патриота“, который „сидит в стране-союзнике Соединенных Штатов“ за то, что „из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита“.

В этом описании СМИ узнали Вадима Красикова — предположительно, сотрудника российских спецслужб, который отбывает пожизненный срок в Германии за убийство в Берлине в 2019 году бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

По мнению журналистов Wall Street Journal, такое отношение к осужденному в Германии россиянину свидетельствует о том, как „высоко ценил Красикова Путин, бывший офицер КГБ, позже возглавивший Федеральную службу безопасности“.

Красиков осужден и отбывает наказание не в США, что затрудняет процесс согласования обмена на уровне спецслужб двух стран. Однако Кремль, похоже, не оставляет попыток договориться.

Путин продолжает говорить, что спецслужбы России и США находятся в контакте по вопросу обмена Гершковича. В последний раз он заявил об этом на четырехчасовой встрече с руководителями международных информационных агентств во время Петербургского экономического форума 5 июня этого года.

Москва передала свои предложения, мяч теперь на стороне США, сказал 19 июня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Ожидание обмена может растянуться на годы.