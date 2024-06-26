Эстонская олимпийская сборная пополнилась еще одним спортсменом

Об участие Яники Лыйв в Олимпийских играх было известно заранее, а во вторник стало известно, что эстонскую сборную на Олимпиаде будет также представлять шоссейный велогонщик Мадис Михкельс.

Мадис Михкельс стал 21-м эстонским спортсменом, который будет представлять нашу страну на Олимпийских играх в Париже.

Олимпийская сборная Эстонии в Париже:

Парусный спорт: Ингрид Пууста и Карл-Мартин Раммо

Легкая атлетика: Карел Тильга, Йоханнес Эрм, Янек Ыйглане, Расмус Мяги

Плавание: Энели Ефимова, Крегор Цирк

Стрельба: Пеэтер Юриссон, Петер Олеск

Велоспорт: Мадис Михкельс, Яника Лыйв

Фехтование: Нелли Дифферт

Тяжелая атлетика: Март Сейм

Бадминтон: Кристин Кууба

Стрельба из лука: Реэна Пярнат

Гребля: Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак

Дзюдо: Клен-Кристофер Кальюлайд

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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