Эстонская олимпийская сборная пополнилась еще одним спортсменом
На заседании правления Эстонского союза велосипедистов было подтверждено, что Эстонию на Олимпийских играх в Париже будут представлять Мадис Михкельс в мужской групповой велогонке и Яника Лыйв в женском маунтинбайке.
Об участие Яники Лыйв в Олимпийских играх было известно заранее, а во вторник стало известно, что эстонскую сборную на Олимпиаде будет также представлять шоссейный велогонщик Мадис Михкельс.
Мадис Михкельс стал 21-м эстонским спортсменом, который будет представлять нашу страну на Олимпийских играх в Париже.
Олимпийская сборная Эстонии в Париже:
Парусный спорт: Ингрид Пууста и Карл-Мартин Раммо
Легкая атлетика: Карел Тильга, Йоханнес Эрм, Янек Ыйглане, Расмус Мяги
Плавание: Энели Ефимова, Крегор Цирк
Стрельба: Пеэтер Юриссон, Петер Олеск
Велоспорт: Мадис Михкельс, Яника Лыйв
Фехтование: Нелли Дифферт
Тяжелая атлетика: Март Сейм
Бадминтон: Кристин Кууба
Стрельба из лука: Реэна Пярнат
Гребля: Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак
Дзюдо: Клен-Кристофер Кальюлайд
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
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