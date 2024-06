СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: Дания и Сербия бьются за место в плей-офф (0:0)

С кем сыграют команды, которые выйдут в плей-офф из группы С?

Победители группы C выйдут в нижнюю половину сетки плей-офф, где им предстоит сразиться в 1/4 финала с Италией или Швейцарией. В 1/8 финала победитель группы C сыграет с третьей командой из группы D, E или F. Занявшие второе место в группе C сыграет в 1/8 финала с хозяевами турнира - Германией. Если третья команда из группы C выйдет в плей-офф, она встретится с Португалией или победителем группы E. В подгруппе E (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина).