СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы — 2024: Дания и Сербия сразятся за место в плей-офф

У Дании два очка, а у Сербии - одно. Датчане выйдут в 1/8 финала, если обыграют сербов. При таком раскладе они не окажутся ниже второго места. Полуфиналисты Евро-2020 выйдет в плей-офф и в случае ничьей, поскольку, даже если окажутся третьими в группе, опередят венгров и хорватов.

Сербов устроит только победа, так как любой другой результат оставит сербских футболистов за бортом плей-офф. В случае победы сербы наберут четыре очка, а этого будет достаточно для выхода в плей-офф.

С кем сыграют команды, которые выйдут в плей-офф из группы С?

Победители группы C выйдут в нижнюю половину сетки плей-офф, где им предстоит сразиться в 1/4 финала с Италией или Швейцарией. В 1/8 финала победитель группы C сыграет с третьей командой из группы D, E или F. Занявшие второе место в группе C сыграет в 1/8 финала с хозяевами турнира - Германией. Если третья команда из группы C выйдет в плей-офф, она встретится с Португалией или победителем группы E. В подгруппе E (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина).

Турнирная таблица:

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