СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: Англия снова демонстрирует скучный футбол, но уже в матче со Словенией (0:0)
Сборная Англии в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 сыграет с командой Словении. Матч, который начнется в 22:00, в прямом эфире покажет ETV.
Англичане владели мячом на протяжении всего первого тайма, но ничего опасного у ворот Облака не создали.
До матча:
Англия - единственная команда, которая на данный момент обеспечила себе выход из группы C, набрав четыре очка. Несмотря на это, Англия пока не смогла произвести впечатление и подверглась немалому количеству критики в СМИ. В частности, недовольство вызывает решение главного тренера Гарета Саутгейта поставить в полузащиту вингера „Ливерпуля“ Трента Александера-Арнольда. Пока что эксперимент не удался, и, по слухам, теперь на этом плане будет поставлен крест, и в стартовом составе выйдет игрок лондонского „Челси“ Конор Галлахер.
В то же время в английских СМИ звучат призывы к другим изменениям. Капитан сборной Англии Гарри Кейн пока что не в лучшей форме и мягко реагирует на давление со стороны защитников соперника. Однако трудно поверить, что Кейн останется на скамейке запасных. Ходят разговоры о небольшой травме нападающего, но Саутгейт всегда доверял Кейну и, вероятно, будет доверять и впредь. С другой стороны, на скамейке запасных ждет Коул Палмер, который провел хороший сезон в „Челси“ и может доставить немало головной боли защитникам соперника. Саутгейт также не смог найти достойную роль для Фила Фодена, лучшего игрока Премьер-лиги прошлого сезона.
Словения оба матча на Евро-2024 завершила вничью — с Данией (1:1) и Сербией (1:1). Эти результаты позволяют команде претендовать на выход в плей-офф. Сейчас словенцы могут выйти из группы по крайней мере с третьего места, хотя, если получить неожиданный результат в этом матче, то можно посягнуть даже на первое место.
С кем сыграют команды, которые выйдут в плей-офф из группы С?
Победители группы C выйдут в нижнюю половину сетки плей-офф, где им предстоит сразиться в 1/4 финала с Италией или Швейцарией. В 1/8 финала победитель группы C сыграет с третьей командой из группы D, E или F. Занявшие второе место в группе C сыграет в 1/8 финала с хозяевами турнира - Германией. Если третья команда из группы C выйдет в плей-офф, она встретится с Португалией или победителем группы E. В подгруппе E (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина).
Турнирная таблица:
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