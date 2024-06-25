СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: Англия снова демонстрирует скучный футбол, но уже в матче со Словенией (0:0)

Англичане владели мячом на протяжении всего первого тайма, но ничего опасного у ворот Облака не создали.

До матча:

Англия - единственная команда, которая на данный момент обеспечила себе выход из группы C, набрав четыре очка. Несмотря на это, Англия пока не смогла произвести впечатление и подверглась немалому количеству критики в СМИ. В частности, недовольство вызывает решение главного тренера Гарета Саутгейта поставить в полузащиту вингера „Ливерпуля“ Трента Александера-Арнольда. Пока что эксперимент не удался, и, по слухам, теперь на этом плане будет поставлен крест, и в стартовом составе выйдет игрок лондонского „Челси“ Конор Галлахер.

В то же время в английских СМИ звучат призывы к другим изменениям. Капитан сборной Англии Гарри Кейн пока что не в лучшей форме и мягко реагирует на давление со стороны защитников соперника. Однако трудно поверить, что Кейн останется на скамейке запасных. Ходят разговоры о небольшой травме нападающего, но Саутгейт всегда доверял Кейну и, вероятно, будет доверять и впредь. С другой стороны, на скамейке запасных ждет Коул Палмер, который провел хороший сезон в „Челси“ и может доставить немало головной боли защитникам соперника. Саутгейт также не смог найти достойную роль для Фила Фодена, лучшего игрока Премьер-лиги прошлого сезона.

Словения оба матча на Евро-2024 завершила вничью — с Данией (1:1) и Сербией (1:1). Эти результаты позволяют команде претендовать на выход в плей-офф. Сейчас словенцы могут выйти из группы по крайней мере с третьего места, хотя, если получить неожиданный результат в этом матче, то можно посягнуть даже на первое место.

С кем сыграют команды, которые выйдут в плей-офф из группы С?