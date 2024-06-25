Politico: лидеры стран ЕС договорились о назначении Каи Каллас главой евродипломатии

По данным издания, главой Европейской комиссии останется Урсула фон дер Ляйен. Также в статье говорится о назначении бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошты на пост председателя Евросовета. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас возглавит европейскую дипломатию. Она заменит Жозепа Борреля, который занимал пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с декабря 2019 года.

27 июня кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен, Каи Каллас и Антониу Кошты будут представлены всем главам государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе.

Переговорщиками выступили премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и премьер-министр Польши Дональд Туск, также премьер-министр Испании Педро Санчес и канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Один чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил Politico, что премьер-министру Италии Джордже Мелони не понравилось, что она снова осталась в стороне от переговоров. Тем не менее, Италия, вероятно, получит очень высокий портфель в следующей Европейской комиссии.

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