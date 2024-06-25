25.06.2024, 21:50
Военный: „Нарвой никто жертвовать не будет“
ФОТО: | Delfi Meedia
Анри Харкманн – старший фельдфебель, он был главным организатором парада Кайтселийта, который прошел в Нарве 23 июня, в День победы. RusDelfi спросил у Харкманна, почему парад провели именно в Нарве, есть ли план защиты приграничной территории и какие изменения в жизни города он замечает, когда приезжает.
Анри совершенно спокойно и уверенно говорит по-русски. У него военная выправка, серьезный взгляд, с первых минут общения ощущается дружелюбие, чувство юмора и открытость. При встрече шутит и спрашивает, как настроение, потом быстро перестраивается и размышляет над вопросами. Готовых ответов, как это часто бывает с официальными лицами, не дает.
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