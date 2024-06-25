Военный: „Нарвой никто жертвовать не будет“

Анри совершенно спокойно и уверенно говорит по-русски. У него военная выправка, серьезный взгляд, с первых минут общения ощущается дружелюбие, чувство юмора и открытость. При встрече шутит и спрашивает, как настроение, потом быстро перестраивается и размышляет над вопросами. Готовых ответов, как это часто бывает с официальными лицами, не дает.