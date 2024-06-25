ПОДКАСТ | Яркая Испания, скучная Италия: чем этот чемпионат Европы отличается от других
На чемпионате Европы по футболу подходит к концу групповой этап и впереди матчи плей-офф. Гостями подкаста RusDelfi стали футбольный эксперт Сергей Парейко и полузащитник таллиннской „Левадии“ Иоан Яковлев, которые поделились своими впечатлениями от группового этапа.
Совсем скоро завершится групповой этап Евро-2024, и мы узнаем всех участников 1/8 финала. В двух группах уже сыграны все матчи, а в остальных квартетах впереди последний решающий круг.
„Фавориты плюс-минус все те же. Сборная Германия играет домашний турнир и показывает, наверное, тот уровень, который она, возможно, показывала лет пять назад. В моем понимании немцы приятно удивили. Италия очень тяжело разгоняется всегда. Они не фавориты групповых стадий, но они всегда выходят дальше. Испанцы есть испанцы, они лидеры европейских турниров и показывают уверенную, стабильную игру“, — поделился своим мнением Сергей Парейко.
В 2019—2021 годах Иоан Яковлев играл в низших лигах Испании за „Атлетико Сагунтино“, „Арандина“, „Пенья Депортива“, „Торрихос“.
„На этом Евро никаких сюрпризов нет. Все, о чем я думал в своей голове, все так, в принципе, и происходит. Я сразу понимал, что Испания будет доминировать за счет контроля мяча и своих молодых игроков. Приятно наблюдать за Испанией. Я смотрел почти 95% игр, и большие ожидания были от Англии. Пока смотрел все игры Испании и Англии. Поэтому пока Испания у меня фаворит. Этого стоило ожидать, так как это молодые ребята, потенциал у этой команды большой“, — назвал своего фаворита турнира полузащитник „Левадии“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.