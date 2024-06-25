ПОДКАСТ | Яркая Испания, скучная Италия: чем этот чемпионат Европы отличается от других

Совсем скоро завершится групповой этап Евро-2024, и мы узнаем всех участников 1/8 финала. В двух группах уже сыграны все матчи, а в остальных квартетах впереди последний решающий круг.

„Фавориты плюс-минус все те же. Сборная Германия играет домашний турнир и показывает, наверное, тот уровень, который она, возможно, показывала лет пять назад. В моем понимании немцы приятно удивили. Италия очень тяжело разгоняется всегда. Они не фавориты групповых стадий, но они всегда выходят дальше. Испанцы есть испанцы, они лидеры европейских турниров и показывают уверенную, стабильную игру“, — поделился своим мнением Сергей Парейко.

В 2019—2021 годах Иоан Яковлев играл в низших лигах Испании за „Атлетико Сагунтино“, „Арандина“, „Пенья Депортива“, „Торрихос“.

„На этом Евро никаких сюрпризов нет. Все, о чем я думал в своей голове, все так, в принципе, и происходит. Я сразу понимал, что Испания будет доминировать за счет контроля мяча и своих молодых игроков. Приятно наблюдать за Испанией. Я смотрел почти 95% игр, и большие ожидания были от Англии. Пока смотрел все игры Испании и Англии. Поэтому пока Испания у меня фаворит. Этого стоило ожидать, так как это молодые ребята, потенциал у этой команды большой“, — назвал своего фаворита турнира полузащитник „Левадии“.

Таймкоды: 0:30 Сборная, которая удивила Сергея Парейко

2:17 Иоан Яковлев и Сергей Парейко о сборной Испании

4:42 Ламин Ямаль - главная звезда сборной Испании?

5:20 Тренер сборной Испании - Луис де ла Фуэнте

6:33 Что со сборной Англии?

10:35 Скромный результат сборной Хорватии

12:35 У Италии одно из слабейших поколений?

14:45 Португалия - один из фаворитов турнира?

17:00 Курьезный автогол в исполнении Турции

19:00 Почему вратари стали меньше играть ногами?

20:00 О вратаре сборной Грузии Георгии Мамардашвили

21:20 О большом количестве голов, забитых из-за пределов штрафной

27:30 Мбаппе и сборная Франции

29:29 Об игре Нидерландов и Австрии

32:00 Что ждать от Англии?

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