Саар вышел во второй тур выборов генерального секретаря Совета Европы

В первом туре он набрал 78 голосов, пишет новостной портал ERR.ee.

Помимо Саара на высокий пост претендуют бывший президент Швейцарии Ален Берсе и еврокомиссар по вопросам юстиции, бельгиец Дидье Рейндерс.

В первом туре голосования Берсе получил 92 голоса, а Рейндерс - 70. Для победы в первом туре необходимо было набрать 121 голос. Во второй тур вышли все три претендента. В нем победит кандидат, который наберет наибольшее число голосов.

Право голоса имели 306 делегатов, но на месте присутствовал 241 избиратель. Один из них не голосовал.

Второй тур голосования начнется во вторник около 20:00.

Новый генсек организации вступит в должность 18 сентября 2024 года. Срок его полномочий продлится пять лет.

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