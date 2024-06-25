Саар не был избран генеральным секретарем Совета Европы

По информации новостного портала ERR.ee, а первом туре Индрек Саар набрал 78 голосов.

Помимо Саара, на высокий пост претендовали бывший президент Швейцарии Ален Берсе и еврокомиссар по вопросам юстиции - бельгиец Дидье Рейндерс.

В первом туре голосования Берсе получил 92 голоса, а Рейндерс - 70. Для победы в первом туре необходимо было набрать 121 голос. Во второй тур вышли все три претендента. В нем победит кандидат, который наберет наибольшее число голосов.

Право голоса имели 306 делегатов, но на месте присутствовал 241 избиратель. Один из них не голосовал.

Новый генсек организации вступит в должность 18 сентября 2024 года. Срок его полномочий продлится пять лет.

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