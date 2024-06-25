Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова

Герасимова и Шойгу подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности, пишет Медуза.

Основанием для ордеров на арест стали удары, которые российская армия наносит в Украине по гражданским объектам. Преступления, о которых идет речь в обвинении, были совершены как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года, уточняется в сообщении суда.

Весной 2023 года МУС выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для этого стало принудительное переселение украинских детей в Россию (власти РФ настаивают, что это делается в целях безопасности самих детей).

Россия не является участницей Международного уголовного суда, поэтому может не исполнять его требования. При этом людей, которых разыскивает МУС, обязана арестовать любая ратифицировавшая Римский статут страна, на территории которой они окажутся.

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