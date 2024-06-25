СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы — 2024: сможет ли Польша громко хлопнуть дверью в поединке с финалистом ЧМ-22?

Сборная Франции, набравшая в двух матчах 4 очка, делит 1-2 место в группе D с командой Нидерландов. В матче с Австрией (1:0) французы потеряли Килиана Мбаппе, который сломал нос.

По информации СМИ, Мбаппе уже готов вернуться на поле, чтобы помочь своей сборной в заключительной матче групповой стадии.

Разница мячей сейчас в пользу Нидерландов. У обеих команд разница мячей составляет +1, но Нидерланды забили два гола, а Франция - один.

У сборной Польши дела обстоят намного хуже, так как поляки набрали за два тура ноль очков. Выше своей нынешней позиции поляки уже не поднимутся, даже если обыграют сегодня Францию.

Поляки наверняка захотят напоследок громко хлопнуть дверью и подпортить жизнь французам. Сборная Франции будет запредельно мотивирована, так как есть риск выйти в плей-офф с третьего места и попасть на фаворита. Победа же над поляками гарантирует место в топ-2 квартета и придаст уверенности перед 1/8 финала.

Победа в группе сама по себе имеет огромную ценность, так как победитель группы попадает в так называемую нижнюю половину плей-офф, которая, как ожидается, будет слабее. Там на данный момент находятся Италия и Швейцария. Вторым в группе D, напротив, придется играть в верхней половине таблицы, где уже находятся Испания, Германия и Португалия.

В последний раз команды играли друг с другом в 1/8 финала чемпионата мира 2022. Та встреча завершилась победой французов со счетом 3:1. Тогда французы дошли до финала, где проиграли в серии пенальти Аргентине.

Слушайте подкаст про сборную Польши без Левандовского и Францию без Мбаппе.

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С кем сыграют команды, которые выйдут в плей-офф из группы D?

Победитель группы D (Франция, Австрия или Нидерлады) выходит на второе место группы F (Турция, Чехия, Грузия).

Команда, занявшая вторе место в группе D, выходит на вторе место группы Е (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина).